Slovensko športnico brutalno posilil enkrat starejši trener?

NIKOZIJA – Občila iz grškega dela Cipra prenašajo skopo vest, ki so jo v javnost lansirali policisti iz okrožja Oroklini. K njim naj bi se namreč zatekla 25-letna slovenska državljanka in prijavila, da jo je brutalno posilil njen enkrat starejši rojak. Šlo naj bi za športnico v borilnih veščinah, ki je v kraj nedaleč od turistične Larnake s svojim 50-letnim trenerjem prišla na priprave. Prav zaradi ugodne klime naj bi se ta čas v okolišu Larnake in Famaguste na prihodnjo športno sezono pripravljalo ogromno športnikov z vsega sveta, dodajajo ciprska občila, o nesrečni Slovenki pa nadaljujejo, da so jih preiskovalci zločinov o primeru obvestili v ponedeljek, incident naj bi se zgodil konec tedna.



Športnica naj bi se sicer s trenerjem skoraj vso noč zabavala v mestu, ko pa sta se proti jutru vračala proti hotelu, naj bi dekle ugotovilo, da je izgubilo ključe hotelske sobe. Trener ji je predlagal, da gresta v njegovo sobo, v kar je privolila, in tam naj bi jo torej posilil. O imenih in priimkih vpletenih Slovencev ciprska policija ne poroča, le eno željo mlade slovenske športnice so še delili z javnostjo. Ta si bojda ne želi, da bi trenerja za to dejanje obravnavali na Cipru, ampak napoveduje, da bo proti njemu kazenski pregon sprožila v domovini.



Ni znano, ali in kako bodo v tem primeru kljub temu ukrepale ciprske oblasti, nam je pa uradna Ljubljana odgovorila, da o domnevnem primeru posilstva slovenske državljanke na tem otoku ni bila obveščena. »Ciprski organi o dogodku niso obvestili niti ministrstva za zunanje zadeve niti pristojnega slovenskega veleposlaništva v Atenah. Prav tako se zaradi zaščite interesov na veleposlaništvo v Atenah ali na konzularno službo zunanjega ministrstva v zvezi s tem ni obrnil noben posameznik,« se glasi odgovor z ministrstva za zunanje zadeve.