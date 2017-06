Slovenski terorist povzročil preplah v Avstriji in ZDA

LJUBLJANA – Marsikomu se je zdel danes 50-letni Mariborčan Vidko Senica precej zabaven z besedami »Ljubim ZDA in Elvisa Presleyja! Trideset let sem poslušal njegove ljubezenske pesmi. Ameriki ne bi nikoli grozil,« ki jih je izrekel, ko so ga pred dobrima dvema letoma kot pravega terorista posadili na zatožno klop. Pretilo bi mu do 10 let zapora, saj naj bi z resno grožnjo, da bo napadel njo ali njene uradne prostore, ogrožal osebe pod mednarodnim varstvom. Ker pa je bil spoznan za neprištevnega, so mu na ljubljanskem okrožnem sodišču izrekli varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja na mariborski enoti za forenzično psihiatrijo.



Izboljšanja ne bo



»Z njim sem nazadnje po telefonu govoril pred kakim letom in pol, bil je popolnoma neorientiran, živi v svojem svetu, zato predlagam podaljšanje varnostnega ukrepa. Kaj bo z njim potem, ko mine pet let, pa tako ne vemo,« je bil na seji v postopku preverjanja varnostnega ukrepa zaskrbljen njegov odvetnik Boris Pertovt. Ta ukrep namreč sme trajati le pet let, lečeči psihiatri pa menijo, da niti po preteku tega časa ne bo zmožen zaživeti na prostosti, kjer ima od bližnjih bojda le ostarelo mater, ki naj ne bi bila sposobna poskrbeti zanj.

