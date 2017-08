Slovenski filmar v Dubrovniku z zalogo kokaina

DUBROVNIK – V turistično najbolj obleganem hrvaškem mestu obstaja v trdnjavi Revelin diskoteka z istim imenom. Tam se zabavajo ob elektronski glasbi. Petek in sobota imata verjetno prekratko noč za vse nasmejane obraze in potna telesa v klubu, ki sprejme nekaj sto obiskovalcev. In ker so spremljevalec elektronske glasbe pogosto prepovedane substance, ki poživijo telo in duha, policija preži na preprodajalce.

V Culture clubu Revelin, kot se disko uradno imenuje, je konec tedna policija ujela 35-letnega slovenskega državljana, ki je imel zalogo kokaina: po neuradnih podatkih sumijo, da je drogo v klubu tudi preprodajal. Po navedbah Andrijane Biskup, predstavnice za stike z javnostmi na dubrovniško-neretvanski policijski upravi, je policija pri 35-letniku sprva našla devet manjših paketkov kokaina, pripravljenih na razpečevanje: »Po nalogu sodnika za prekrške smo v soboto, 19. avgusta, v večernih urah opravili preiskavo stanovanja v Dubrovniku, ki ga uporablja 35-letnik. V omari je bilo najdenih še 25 gramov kokaina ter digitalna tehtnica,« poroča Biskupova.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«