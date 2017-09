Slovenskemu tajkunu se lahko smeji, oproščen je vseh obtožb

NOVA GORICA – Dolgoletni predsednik uprave Primorja Dušan Črnigoj je na ponovljenem sojenju v zadevi Stavbenik oproščen vseh obtožb. Zaradi zlorabe položaja in povzročitve velike gospodarske škode zaradi prodaje delnic Stavbenika leta 2001 je tožilstvo med drugim zahtevalo tri leta in osem mesecev zapora. Okrožno sodišče v Novi Gorici je Črnigoja v tej zadevi spoznalo za krivega zlorabe položaja in povzročitve velike gospodarske škode, na sodbo pa sta se pritožila tako Črnigoj kot tudi državna tožilka, ki je menila, da je kazen premila.