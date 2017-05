Slovenska vojska na pomoč: z drevesa reševali jadralnega padalca

STARA FUŽINA – V soboto ob 13.16 je pri planini Vogar v Bohinju padel jadralni padalec in obvisel na drevesu. Posredovali so gorski reševalci GRS Bohinj in helikopter SV, ki je s pomočjo vitla rešil nepoškodovanega padalca z drevesa in ga pripeljal v dolino.