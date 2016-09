Slovenska policija potrdila: črno mambo našli kar v 36 primerih

LJUBLJANA – »Od konca preteklega leta do sedaj smo v 36 primerih zaseženih snovi z ekspertizo ugotovili, da so vsebovale MDMB-CHIMICA. V vseh primerih je šlo za rastlinski material, ki je bil prepojen s spojino MDMB-CHMICA. Skupna zasežena količina omenjene snovi v teh zasegih je bila ok. 9 g,« je na naša vprašanja o prisotnosti nevarne droge črna mamba, odgovoril predstavnik policije za področje kriminalitete Drago Menegalija.

Kupijo jo prek spleta

V poročilu, ki ga je pred dnevi predstavila Evropska komisija, je zabeleženo, da je za posledicami zastrupitve s to drogo umrlo že 28 oseb, zabeležili pa so še 25 primerov akutne zastrupitve.

Da gre za razmeroma nevarno snov, potrjuje tudi Menegalija. V Sloveniji naj bi jo bili zasledili na območju Celja, Novega mesta in Maribora. Menegalija še dodaja, da nabava droge poteka na spletu. Podatkov o zastrupitvah ali smrtnih primerih, povezanih z uporabo te droge, pa pri naši policiji nimajo.