Slovenska policija Hrvatico in Bosanko pospremila na hladno

LJUBLJANA – V četrtek okoli 14.20 so policisti PP Ljubljana Center na Vodnikovem trgu odvzeli prostost dvema ženskama, ki sta izkoristili nepazljivost državljana Avstralije in mu iz nahrbtnika odtujili denarnico. Njuno početje so opazili policisti in prijeli državljanki Hrvaške in BiH.

Taticama je bila odvzeta prostost in bosta privedeni na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku.