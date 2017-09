Slovenijo dvakrat streslo

METLIKA – Danes ob 2.39 in 3.42 so v bližini Metlike, 80 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic urada za seizmologijo in geologijo Agencije RS za okolje zabeležili šibka potresna sunka magnitud 1,3 in 1,4.

Po prvih podatkih so tresenje tal čutili posamezni prebivalci Metlike, poroča uprava za zaščito in reševanje.