Slovenija žaluje za Andrejem: Ostajajo praznina, molk in bolečina ...

LJUBLJANA – »Andrej, počivaj v miru. Sicer te ne poznam, a veliko bolje bi bilo zate, da bi si poiskal kakšno boljšo družbo in ne te pokvarjene, pretepaške, pijane barabe,« so besede, s katerimi se je od svojega spletnega prijatelja poslovil Darko. Besede, ki še kako držijo.

Slovenija je namreč v ponedeljek zjutraj onemela. Domnevna morilca, Aleš Olovec (20) in Martin Kovač (29), sta v ponedeljek ponoči zverinsko pretepla in mučila 26-letnega Andreja Cekuto . Za nameček sta vse skupaj neposredno prenašala na družbenem omrežju. Pretepenega so nekaj ur kasneje našli močno poškodovanega in okrvavljenega po vsem obrazu in glavi, reševalci pa so ga odpeljali v novomeško bolnišnico in od tam v ljubljanski klinični center, kjer je dan kasneje podlegel poškodbam . Osumljencema grozi do 15 let zapora.

Zapisi polni žalosti in bolečin

Družabno omrežje so preplavila sporočila, v katerih se Andrejevi prijatelji in znanci pa tudi tisti ki ga sploh niso poznali, poslavljajo od nesrečnega mladeniča. »Upam, da najdeš svoj mir kjer koli že. Vsem najbližjim in seveda dobrim prijateljem iskreno sožalje,« pravi Petra.

»To se ne bi smelo zgoditi! In nikoli več se ne bo! Obljubim ...« je odločen Robert, ki so ga hitro opomnili, da se bodo take grozote najbrž še dogajale, saj je med mladimi vse preveč alkohola in nasilja. »Nisem te poznala, a verjamem, da si bil dober človek. Počivaj v miru! Naj te čuvajo angelčki ! Upam, da ti bo med njimi lepše in boljše! Onadva pa ... trpita naj,« je žrtvi v slovo zapisala Mateja. »Nihče ne zasluži take smrti, kot si jo imel ti. Počivaj v miru in naj te angeli čuvajo,« je v solzah dodala Iris.

V spomin na pokojnega mladeniča je nastala spominska stran na facebooku Spominska stran RIP Andrej Cekuta. »Zapel je zvon, tebi v slovo. Poln bolečin, ostaja spomin, ostajajo praznina, molk in bolečina ...«