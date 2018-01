Slovenija, tranzitna pot balkanskih tihotapcev

LJUBLJANA – Zahodnobalkanska pot, ki gre tudi prek Slovenije, ostaja primarna tihotapska pot, kar potrjujejo operativne ugotovitve in zadnji primeri odkritega orožja v Sloveniji, državah EU in na področju zahodnega Balkana, pravijo pri slovenski policiji.

Poročali smo že, da na Švedskem tamkajšnje kriminalne tolpe v svoji vojni uporabljajo orožje, ki ga tja pretihotapijo večinoma iz BiH. Leta 2014 so v obsežni akciji na slovenski meji prijeli moškega, ki je poskušal pretihotapiti več kosov orožja.



Največkrat tihotapljeno orožje so pištole, revolverji kalibra 7.65 mm, 7.65 in 9. mm, avtomatske vojaške puške tipa Crvena zastava, ročne bombe M75, M52, nekaj manj pa druga eksplozivna sredstva, kot so vojaške mine, improvizirane eksplozivne naprave, raketometalci, trombloni, pojasnjujejo pri policiji.





Orožje se iz držav zahodnega Balkana prek Slovenije največkrat tihotapi v Francijo, na Švedsko, Dansko, Nizozemsko in v Nemčijo, nekaj manj v druge države članice EU. Orožje največkrat izvira z območja zahodnega Balkana, naročniki pa so predvsem kriminalne združbe v EU.

Tihotapijo tudi po kos ali dva

Pri slovenski policiji zaznavajo tihotapstvo posameznikov, ki ob vračanju v državo, kjer začasno delajo, po naročilu ali brez tihotapijo po kos ali dva orožja.



V boju proti tihotapcem je slovenska policija aktivna v vseh projektih Interpola in Europola na področju boja proti nelegalni trgovini z orožjem, predvsem kadar gre za nelegalno trgovino z orožjem, ki izvira z zahodnega Balkana.