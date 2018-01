Slovenija gorela na novega leta dan

LJUBLJANA – Lahko bi rekli, da je po Sloveniji na silvestrski večer, pa tudi na novega leta dan precej gorelo. Po poročanju uprave za zaščito in reševanje je ob 3.53 na Gledališkem trgu v Celju zagorel zabojnik za papir. Gasilci PGE Celje so pogasili požar. Ogenj je zabojnik v celoti uničil. Ob 3.31 so v parku za lekarno v Trstenjakovi ulici na Ptuju zagorele ciprese. Požar na površini okoli 10 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Ptuj.

Zagoreli gospodarski objekt, kombinirano vozilo in del fasade

Ob 1.56 je zagorela palma v Ulici Istrskega odreda v Luciji. Še pred prihodom gasilcev GB Koper so manjši požar pogasili mimoidoči.

Ob 1.52 so posredovali gasilci PGD Dečno selo, Globoko, Sromlje, Spodnja Pohanca, Brežice okolica in Brežice v kraju Dečno selo, kjer so zagoreli gospodarski objekt, kombinirano vozilo in del fasade na stanovanjski hiši. Gasilci so požar pogasili in pregledali s termokamero. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 1.05 je zagorel zabojnik za komunalne odpadke v ulici Ob potoku na Vrhniki. Posredovali so gasilci PGD Vrhnika.

Preventivno pregledali kozolec in okolico

Ob 0.21 je v naselju Zlatoličje (občina Starše) zagorelo pet metrov ograje iz cipres. Požar so pogasili gasilci PGD Zlatoličje. Ob 0.10 je v naselju Gabrsko (občina Trbovlje) zagorel kozolec. Pred prihodom gasilcev PGE Trbovlje so požar pogasili domačini. Gasilci PGE Trbovlje so preventivno pregledali kozolec in okolico.

Ob 0.09 so v naselju Zgornji Gasteraj (občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah) zagorele bale sena v gospodarskem poslopju. Požar so pogasili gasilci PGD Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Lenart in Sveta Ana. Vzrok požara in višino gmotne škode bodo ugotovile pristojne službe.

Usodno za osem kokoši

Ob 20.07 je ob Kozlovičevi ulici na Markovcu zagorela baraka. Posredovali so gasilci GB Koper, požar omejili in kasneje tudi pogasili. Ogenj je zajel barako velikosti okoli 100 kvadratnih metrov, ki je v celoti pogorela. Poginilo je osem kokoši. Poškodovan je tudi zabojnik za komunalne odpadke, ki je bil v bližini.

Ob 20.27 je zagorela vsebina zabojnika za komunalne odpadke v Pučah (občina Koper). Posredovali so gasilci PGD Krkavče in požar pogasili. Ogenj je poškodoval zabojnik.