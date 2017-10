Slovenec udaril v Zagrebu, tarča so bile ženske

ZAGREB – Zagrebška policija je danes objavila, da so priprli 26-letnega slovenskega državljana, ki ga sumijo dveh ropov in enega poskusa ropa v središču Zagreba. Slovenec je konec septembra in v začetku oktobra oborožen z nožem in bombo oropal menjalnico in kiosk, neuspešen pa je bil pri tretjem poskusu ropa prav tako menjalnice sredi Zagreba.

Priprti 26-letnik je v prvih dveh ropih ženskam, zaposlenim v menjalnici in na kiosku, grozil z bombo in nožem ter skupaj odtujil 11.900 kun (1600 evrov), je sporočila zagrebška policija na svoji spletni strani. Tudi v tretjem primeru je poskusil oropati menjalnico na podoben način, a denarja takrat ni dobil.

Napovedali so kazensko ovadbo za dva ropa kot tudi za poskus ropa.