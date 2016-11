Slovenec Turke prešvercal čez mejo

JERESLAVEC – Med opravljanjem nalog varovanja državne meje pri naselju Jereslavec so brežiški policisti v ponedeljek nekaj po 20. uri izsledili in prijeli pet državljanov Turčije, ki so nezakonito prestopili državno mejo preko Sotle. Prostost so odvzeli tudi 34-letnemu državljanu Slovenije, ki jim je omogočil nezakoniti prehod meje. Med tujci je bila noseča 26-letna državljanka Turčije z otrokom, starim eno leto. Zaradi zdravstvenih težav so jo reševalci odpeljali v brežiško bolnišnico. Po zaključenem postopku bodo policisti tujce predali hrvaškim varnostnim organom.

V Rigoncah so brežiški policisti 29. 6. okoli 6. ure izsledili in prijeli 12 državljanov Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo preko mostu čez Sotlo. V bližini so izsledili in prijeli tudi državljanko in državljana Madžarske in državljana Pakistana, ki so tujcem nudili pomoč pri nezakonitem prehodu meje. Okoliščine kriminalisti in policisti še preiskujejo.

Policisti postaje mejne policije Dobova so 29. 11. nekaj po 7. uri med opravljanjem mejne kontrole na tovornem vlaku našli skrite štiri državljane Afganistana, ki so se nameravali izogniti mejni kontroli. Tujci so se skrivali med hlodovino na vlaku, ki je v Slovenijo pripeljal iz Srbije. Državljane Afganistana so predali hrvaškim policistom, s katerimi opravljajo skupno mejno kontrolo.