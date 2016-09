Slovenec tihotapil tujce, Hrvati so ga ustavili

BUJE – Bujska policija je končala preiskavo 35-letnega Slovenca in sklenila, da je zakrivil kaznivo dejanje nezakonitega vstopa v državo ter gibanja in bivanja v njej.

V petek ob 3. uri je v bližini Slavonskega Broda prevzel štiri državljane Kosove, ki jih je s škodo octavia slovenskih registrskih oznak nameraval nezakonito prepeljati čez državno mejo, poroča istrska policijska uprava.

Policisti so ga ustavili nedaleč od kraja Merišće in prijeli, po koncu ugotavljanja okoliščin pa so ga v soboto privedli v pripor.