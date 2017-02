Slovenci sredi prostitucije

Avtor: B. C., Mo. S.

NOVA GORICA, SAO PAOLO – Brazilska zvezna policija je obvestila javnost, da je 15. februarja pri njih potekala zaključna operacija z nazivom Marguerita, ki so jo poimenovali po nazivu nočnega kluba v Novi Gorici.

Po večletni preiskavi naj bi aretirali več ljudi, ki so novačili ženske za delo v Italiji in Sloveniji, v resnici pa naj bi šlo za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi ali zlorabo prostitucije. Aretirali naj bi tudi tri Slovence.

Z vprašanji na to temo smo se obrnili tudi na policijo. Drago Menegalija, predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete, nam je odgovoril, da so že pred leti zaznali večjo prisotnost brazilskih deklet na območju Nove Gorice.

»Takrat je bilo ugotovljeno, da je imela večina deklet urejen status v drugih državah EU, le manjšem delu so bile zaposlene kot plesalke pri slovenskih delodajalcih. Zaradi suma zlorabe prostitucije ali trgovine z ljudmi je takrat slovenska policija posredovala ugotovitve z zaprosilom po dopolnitvi naših ugotovitev brazilskim varnostnim organom. Brazilski varnostni organi so naše ugotovitve nadgradili in pričeli s preiskavo v Braziliji ter pri tem identificirali ključne akterje kaznivega dejanja,« je še zapisal.

Potrdil je še, da za zdaj poteka izmenjava podatkov znotraj mednarodnega policijskega sodelovanja.

