Slovenca skrbela za omamo v avstrijski šoli

LIPNICA – Policija na avstrijskem Štajerskem je prijela preprodajalca drog iz Slovenije, ki sta delovala v Avstriji. Gre za 37-letnika, ki je prodal najmanj deset kilogramov marihuane v vrednosti približno 100.000 evrov, in 19-letnika, ki je v šoli na južnem Štajerskem prodajal marihuano, kokain in tabletke ekstazi.

Posebna enota policije v Lipnici je več mesecev iskala dvojico Slovencev in zbirala dokaze, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Sedemintridesetletnik naj bi si v Avstriji zgradil mrežo preprodajalcev, ki jih je dnevno oskrboval z marihuano. Večinoma so se srečevali na območju blizu meje, včasih pa so se njegovi avstrijski sodelavci po robo odpeljali tudi v Slovenijo. V preteklih treh letih so odjemalcem v Avstriji prodali približno deset kilogramov te droge. Osumljeni je tako zaslužil sredstva za svoje preživljanje.



Služil v šoli in na parkirišču pred njo

Devetnajstletnik je medtem uporabil svoja poznanstva v šoli in prek teh zgradil mrežo preprodajalcev med sošolci. Iz Slovenije je v Avstrijo pretihotapil približno 4,2 kilograma marihuane, 1200 tabletk ekstazija, 20 gramov kokaina in tudi t. i. čudežne gobe. Opojne substance je prodajal tako v šoli kot na parkirišču pred njo. Pri tem je zaslužil približno 55.000 evrov in denar porabil za zabave in počitnice.

Oba moška sta delno priznala krivdo in sta trenutno v preiskovalnem priporu v Gradcu, še navaja APA.