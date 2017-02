Slovenca mastno služila z Brazilkami?

SAO PAOLO, NOVA GORICA – Povprečen Brazilec kajpak nima pojma, kje je Slovenija. Še manj ve, da v tej državici obstaja mestece Nova Gorica. Toda brazilska zvezna policija je eno največjih kriminalističnih operacij v letošnjem letu izvirno poimenovala prav po nazivu enega od nočnih lokalov v tem kraju. Akcija razbitja kriminalne združbe trgovcev z ljudmi je namreč potekala pod delovnim nazivom Marguerita, so sporočili brazilski policisti in pojasnili, da so se zanj odločili zato, ker je zgodba povezana prav z novogoriško Margerito. In čeprav se morajo brazilski policisti spopadati z več kot 50.000 umori na leto, so se torej prav posebej pohvalili ravno s temi racijami, aretirancem pa preti vrtoglavih 25 let zaporne kazni. Med njimi na prvem mestu omenjajo Slovenca Vita Camernika in Tineta Motoha.

