Slobodan je soseda umoril zaradi psa

ZALOG – Ne skupni vhod v stanovanje in ne navijanje motorja, za umor 50-letnega Jana Šoška iz Delavske ulice 7 v Zalogu pri Ljubljani je bil kriv nihče drug kot pokojnikov pes. Očitno je moral iti ta Slobodanu Bobiću pošteno na živce, Šoškovi domači pa so, kot kaže, že v petek slutili, da je Jan umrl zaradi živali. Pokojnikova hči je namreč, ko je v petek prispela na kraj dejanja, policiste prosila, ali gre lahko do hiše, saj je bil v njej pes. »Kaj je s psom? Je pes živ?« je takrat spraševala in se odpravila do hiše. Čez nekaj minut je prišla z njim v rokah. Nam je na vprašanje, kaj bi bilo lahko med njima narobe, odgovorila le, da sta »ves čas nekaj imela« oziroma da sta se nenehno prepirala.



»Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja kaznivega dejanja, ki ga je vodila dežurna preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Ljubljani ob prisotnostni dežurne okrožne državne tožilke Okrožnega tožilstva v Ljubljani, je bilo ugotovljeno, da je med osumljenim 50-letnim moškim in 50-letnim pokojnikom prišlo do medsosedskega spora (po zbranih obvestilih zaradi psa),« so včeraj razkrili na PU Ljubljana in še, da je Bobić med prepirom z neznanim trdim predmetom Šoška večkrat udaril po glavi in mu zadal hude rane. Umrl je na kraju dejanja. »Ugotovitve, ki so jih policisti zbrali, kažejo na dlje časa trajajoči medsosedski spor med osumljenim in pokojnim,« so še sporočili. Osumljenca so s kazensko ovadbo v nedeljo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ta pa je zanj, kot so nam potrdili tudi na ljubljanskem okrožnem sodišču, odredil enomesečni pripor. In sicer zaradi ponovitvene nevarnosti.

