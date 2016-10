Slišala je, da so razbili steklo, potem je storila to

KRŠKO – V noči na četrtek je krške policiste na pomoč poklicala občanka, saj naj bi slišala, da v sosednji hiši nekdo razbija steklo.

Takoj so odšli na kraj in ugotovili, da so neznanci vlomili v gospodarski objekt. Pregledali so širšo okolico in na bližnji njivi opazili neznance, ki so bežali. Izsledili so jih in prijeli. Osumljencema, starima 20 in 18 let, ter mladoletniku so odvzeli prostost in jih pridržali.

Zasegli so jim več kosov ukradenega orodja, motorno žago in samokolnico.

Kasneje so ugotovili, da so osumljenci v bližini vlomili še v en objekt. Okoliščine kaznivih dejanj tatvine še preiskujejo.

Trojico bodo po zaključeni preiskavi kazensko ovadili, so sporočili iz PU Novo mesto.