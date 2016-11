Slišal očetove krike in priskočil na pomoč, oče v smrtni nevarnosti

VIDEM – V ponedeljek ob 23.18 je v Vidmu pri Ptuju zagorelo v spodnjem delu večstanovanjske stavbe, je poročala uprava za zaščito in reševanje. Požar je skušal pogasiti 74-letni moški, ki pa se je ob tem huje opekel. Njegove krike je iz pritličja v mansardo zaslišal njegov 49-letni sin, ki je nato očeta, sebe in še štiri stanovalce evakuiral iz hiše, saj je bil požar za gašenje že preveč razvit, so sporočili iz PU Maribor.

Huje poškodovanega moškega so odpeljali na zdravljenje v UKC Maribor, od koder so sporočili, da bi glede na njegovo starost lahko bilo njegovo življenje ogroženo. Drugi v požaru niso bili poškodovani, nastalo pa je za okoli 25.000 evrov materialne škode.

Policisti, ki so opravili ogled kraja požara, so ugotovili, da je požar izbruhnil na okoli 25 let starem radijskem sprejemniku.

Gasilci PGD Videm pri Ptuju in Tržec so požar omejili ter pogasili in s termokamero pregledali prostore. Okoliščine dogodka bodo pregledale pristojne službe. Objekt, ki ga je močno poškodoval dim, je trenutno neprimeren za bivanje.