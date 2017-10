Slaščičar svoja gosta zastrupil s piškoti iz trave

HOČE – Ko so mariborski policisti pred tedni dobili klic iz mariborske bolnišnice, da obravnavajo moškega in žensko z znaki zastrupitve s THC (psihoaktivna snov, ki jo vsebuje marihuana), verjetno nihče ni pomislil, da se bo iz dokaj nepomembnega telefonskega klica izcimila takšna afera. Šele po par dneh, ko so se simptomi polegli, so preiskovalci med zaslišanjem para izvedeli, da sta bila nedeljskega popoldneva na kavi v slaščičarni Štekar v Spodnjih Hočah. Zraven sta povabila še dva prijatelja (moški in ženska), saj je eden od njih kupil novega jeklenega konjička in je nameraval prijatelje pogostiti.

Izvedeli smo, da je popoldne v priljubljeni slaščičarni potekalo povsem normalno, vse dokler do mize, za katero je sedela četverica, ni stopil lastnik slaščičarne in pekarne Štekar, 36-letni Niko Štekar. V rokah naj bi imel škatlo s keksi, jo postavil na mizo in jim zaželel dober tek.

