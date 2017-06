Slabost za volanom in trk

KRONOVO – V soboto popoldne je voznica policiste obvestila o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki je na avtocesti med Kronovim in Dobruško vasjo vijugal po vozišču in trčil v varovalno ograjo. Po prvih podatkih je 34-letni voznik iz okolice Novega mesta izgubil oblast nad vozilom zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja. Policisti so še ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran avtomobil.

Kot so sporočili iz PU Novo mesto, je nato 74-letnik zaradi nesreče ustavil avtomobil, vanj pa je zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčila 57-letna voznica. Oba sta se v nesreči lažje poškodovala.

O kršitvah bodo policisti z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.