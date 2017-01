Šla je na stranišče in se zaradi plina zgrudila

LITIJA – V petek ob 2.32 sta se v zgornji etaži dvostanovanjske hiše v Kresnicah v občini Litija z ogljikovim monoksidom zastrupili dve osebi.

Do sproščanja nevarnega plina je prišlo zaradi nepravilnega izgorevanja v štedilniku na trda goriva in zamašenega dimnika.

Uprava za zaščito in reševanje je poročala, da naj bi ena oseba odšla na stranišče, vendar je zaradi strupenega plina padla, kar je zbudilo sosede, ki so poklicali na pomoč.

Posredovali so gasilci PGD Kresnice, ki so ugasnili štedilnik in prezračili prostore.

Oba zastrupljena so reševalci nujne medicinske pomoči iz Litije odpeljali v UKC Ljubljana.