Skupil jo je kolesar

MURSKA SOBOTA – V petek so policisti v Pomurju obravnavali osem prometnih nesreč, kaznivo dejanje, deset kršitev javnega reda in miru, dva primera povoženja divjadi, poškodbo vozila na parkirnem prostoru ter zasegli vozilo in pridržali enega kršitelja.

V obravnavanih prometnih nesrečah se je en udeleženec poškodoval, v ostalih sedmih je nastala le materialna škoda. V Murski Soboti je ob trčenju osebnega avtomobila in kolesarja ta utrpel lahko telesno poškodbo.