Skrivnostno: kupil vozovnico za Sevnico in izginil

PTUJ – Ptujske policiste so svojci obvestili, da pogrešajo Jožefa Krajnca, starega 79 let, s Ptuja. V neznano je odšel v četrtek zjutraj okoli 7. ure, nazadnje pa ga je videla žena.

Jožef je srednje postave, visok približno 165 centimetrov, ima svetle, delno sive lase in okrogel obraz. Nosi korekcijska očala. Oblečeno ima modro srajco, bel brezrokavnik in modre hlače ter obute bele letne čevlje. Po podatkih žene boleha za demenco in zato tudi redno uživa tablete.

Policija je med preverjanjem na ptujski železniški postaji ugotovila, da je v četrtek ob 7.17 kupil vozovnico za vlak za Sevnico. Vlak je odpeljal ob 7.45, ali je bil pogrešani na vlaku, pa niso ugotovili.

Če ste ga videli, pokličite policijo

Vse, ki bi pogrešanega opazili ali kar koli vedeli o njegovem izginotju, policija prosi, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo telefonsko številko 113 oziroma anonimni telefon policije 080 1200.