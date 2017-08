Skrivnostna smrt pod steno Mangarta

BOVEC – Za nami je eden najbolj črnih koncev tedna v gorah. V Avstriji je skupaj v smrt omahnila naveza kar petih gornikov, v Italiji sta pri vzponu na Presanello v smrt zdrsnila dva alpinista. Smrt ni prizanašala niti v Julijskih Alpah, okoliščine nesreče pa so še precej skrivnostne.

12 ur naj bi truplo ležalo pod steno, a ga nihče ni pogrešal.



V nedeljo popoldne sta avstrijska alpinista, ki sta se namenila plezati jugozahodni raz v zahodni steni Mangarta, na melišču pod njo zagledala močno poškodovano truplo moškega in takoj obvestila policijo. Z Brnika je krenila dežurna ekipa in pokojnega odpeljala v Bovec, da ga je prevzela pogrebna služba. Izkazalo se je, da je žrtev 71-letni avstrijski državljan, ni pa še popolnoma jasno, ali je plezal po eni od alpinističnih smeri ali je šel navzgor po zelo zahtevni označeni Slovenski poti. Vsekakor je bil dobro opremljen, saj je imel plezalni pas in vso potrebno opremo, nenavadno pa je, da je pri teh letih plezal sam in da ga ni nihče pogrešil.

Policijo sta o najdbi trupla obvestila šele avstrijska alpinista, 51-letna ženska in njen 45-letni partner, truplo pa naj bi na melišču pod steno ležalo po vsej verjetnosti že več kot 12 ur, kot smo neuradno izvedeli. Prav tako neuradno smo izvedeli, da je bil moški zelo hudo ranjen in torej ni dvoma, da je padel čez več sto metrov visoko steno. Neodgovorjeno pa ostaja vprašanje, kako to, da padca nihče od stotin gornikov, ki so konec tedna oblegali Mangart, tretji najvišji vrh Julijskih Alp, ni videl oziroma obvestil policije o pogrešanem.

Ker se je po dogajanju na Srebrnem sedlu, ko je sin po prepiru pahnil očeta v smrt, izkazalo, da so gore precej pripraven kraj za kazniva dejanja, na policiji povprašamo, ali gre morda tudi tokrat za sum kaznivega dejanja, a povedo, da so tujo krivdo izključili, saj zdravnica iz ZD Tolmin na truplu ni ugotovila znakov nasilja. Je pa odredila sanitarno obdukcijo. Policija je o dogodku obvestila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.