Skrivali so se na tovornem vagonu

DOBOVA – Policisti na mejnem prehodu za mednarodni železniški promet Dobova so 29. januarja na tovornem vlaku, ki je pripeljal iz Zagreba, v enem izmed vagonov izsledili in prijeli pet tujcev, ki so se poskušali izmakniti mejni kontroli.

Dva državljana Pakistana, državljana Sirije, državljana Eritreje in državljana Mavretanije so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.