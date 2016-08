Skrbni kmet izdihnil pod kolesom traktorja

KILOVČE – Krajani vasice Kilovče so v šoku. Konec minulega tedna, natančneje v nedeljo zjutraj, jih je doletela žalostna novica. Šele takrat so izvedeli, da je pod svojim traktorjem na travniku, ki je od vasi oddaljen kakšen kilometer, v hudi nesreči umrl njihov prijatelj in dober sovaščan, 56-letni Dušan Fatur. »Še danes se čudimo, da se je to lahko zgodilo,« nam pove ena od domačink, ki se, tako kot drugi naši sogovorniki, ni želela posebej izpostavljati, in doda, da tako misli zato, ker je za stroje zelo dobro skrbel.

