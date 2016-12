Skrbelo ga je, ali bodo našli njegovo spermo

CELJE – Na celjskem okrožnem sodišču se je včeraj nadaljevalo sojenje Velenjčanu Romeu Bajdetu, obtoženemu umora Lidije Škratek v noči na 27. december lani. Tokrat je predsednik senata Zoran Lenovšek na prostor za priče povabil Marijo Otorepec, mamo umorjene Lidije Škratek, in dva policista, Roberta Trupa z velenjske policijske postaje, ki je imel lani v postopku tako Romea Bajdeta kot tudi njegovo partnerico Lidijo, ko sta imela težave v medsebojnih odnosih in skrbi za otroke, ter mozirskega policista Sebastjana Miklavžino, ki pozna Aleša Mikeka, ljubimca umorjene Lidije. Zaslišana je bila tudi natakarica iz lokala v bližini Rdeče dvorane, v katerem naj bi se na večer pred umorom Lidija nekaj časa zadrževala.



Kot je povedal policist Miklavžina, ga je 22. decembra lani, torej pet dni pred tragičnim dogodkom, po telefonu poklical Mikek in dejal, da ima njegova prijateljica (mislil je na Lidijo Škratek, op. p.) težave v zvezi. Govoril naj bi, da mu je potožila, da je Bajde nekam odpeljal njuna otroka, a se na telefon ne javi, in da je žrtev nasilja. »Mi postopka z Bajdetom nismo opravili, smo pa svetovali, naj se zglasi na policijski postaji Velenje, ki je za to pristojna, in tam poda ovadbo. Povedal sem ji tudi, da imata glede na to, da nimata urejenega skrbništva, oba partnerja pravico do otrok,« je senatu pojasnjeval Miklavžina.



Osemindvajsetega decembra lani pa ga je Mikek ponovno klical in mu dejal, da je to, kar se je zgodilo, tisto, o čemer naj bi mu govoril že pred dnevi. Miklavžina sprva ni vedel, kaj misli, saj ni bil seznanjen s tem, kdo je bil umorjen. Izvedel je šele, ko mu je Mikek povedal, da je bila umorjena Lidija Škratek. »Povedal mi je tudi, da ga je Bajde še dan prej iskal na domu, kritično noč pa naj bi ga klical ob tretji uri zjutraj in ga vabil na pijačo, a Mikek tega ni želel. Dejal je tudi, da sumi, da je bila Lidija takrat, ko ga je vabil na pijačo, verjetno že mrtva,« je dejal. Na pripombo predsednika senata, da je v preiskavi povedal, da ga je nekaj še posebno skrbelo, je Miklavžina dejal: »Ja, drži, predvsem ga je zanimalo, kako poteka obdukcija in kaj vse se ugotavlja. A sem mu povedal, da tega jaz ne vem. Potem je vendarle dejal, da ga skrbi, ali bodo pri obdukciji našli njegovo spermo glede na to, da je z njim imela pred dogodkom spolni odnos.« Predsednika senata je zanimalo tudi, kako se z Mikekom sploh poznata. Miklavžina je povedal, da mu je pri hiši napeljeval centralno ogrevanje, zato je vedel, da je policist, in ga je za kakšne drobnarije večkrat poklical in povprašal za nasvet.



Drug drugega sta ovajala na policiji



O tem, da naj bi junija lani na velenjski policiji obravnavali prijavo nasilja v družini, je na sodišču nekaj več povedal Robert Trup. Takrat je bil Bajde pri njih na zaslišanju, med zaslišanjem pa so razbrali, da je Lidija otroke zanemarjala. A Bajde kazenske ovadbe proti Lidiji takrat ni želel dati. »Enkrat pa je prišla ona na policijo prijavit, da naj bi jo Bajde počakal, ko se je vračala iz službe, in ji vzel torbico in telefon. Potem smo čakali, da bi izjavo o tem podal še Bajde, a ga nismo mogli dobiti, saj je bil veliko v tujini,« je pripovedoval Trup. Enkrat, ko je prišla prijavit, da jo je Bajde udaril, je bila vinjena, saj je precej zaudarjala po alkoholu, kakšne poškodbe pa ni bilo videti, prav tako ni želela k zdravniku. »Če bi jo res udaril z glavo v obraz, kot je trdila, bi se to moralo nekje poznati,« je zatrdil Trup. Decembra lani sta se na velenjski policiji oglasila oba in povedala, da bo Lidija odstopila od pregona Bajdeta, češ da sta se vse dogovorila, tudi glede videvanja otrok.



Pričakovati je bilo, da bo veliko več o težavah v zvezi Bajdeta in Lidije povedala njena mama Marija Otorepec, a ni bilo tako. Bila je zelo zadržana, pravzaprav je na vprašanja odgovarjala v nekakšnem krču. Povedala je le, da je njena hči že dlje živela pod hudim pritiskom in da je velikokrat ni mogla poklicati ali priti k njej v Pameče na Koroško. To pa zato, ker naj bi ji Bajde večkrat vzel telefon ali uničil kartico, ker da je bil ljubosumen. Je pa na Koroško večkrat pripeljala oba vnuka. Povedala je tudi, da je bilo na božični dan, ko so bili vsi skupaj pri njih na Koroškem na skupnem kosilu, vse v najlepšem vredu, pravzaprav so se imeli zelo prijetno in so se pogovarjali čisto običajne reči. Po kosilu sta vnuka ostala na Koroškem, Romeo in Lidija pa sta se vrnila v Velenje. A nista govorila o tem, kakšne načrte imata za preostanek praznikov.



Predsednik senata in tožilka Simona Kuzman Razgoršek sta se precej namučila, ko sta želela izvedeti, ali ji je hči kaj potožila o tem, da ima z Bajdetom težave. »Veliko stvari meni ni povedala. Verjetno zato, da me ne bi obremenjevala. Bolj je zaupala svojim prijateljicam, Urši in Mojci,« je dejala. Prav tako je zanikala, da bi imela njena hči težave z alkoholom, nič ni vedela niti o tem, da naj bi se oba, Romeo in Lidija, že 22. decembra uradno dogovorila, da se bosta razšla, saj o tem naj ne bi govorila na božični dan, prav tako je zanikala, da bi poznala ali vsaj slišala za Aleša Mikeka, s katerim je Lidija prijateljevala že več mesecev pred umorom.