LJUBLJANA – V torek okoli 11.30 so policiste obvestili o vlomu v hišo na območju Bežigrada.

Z ogledom kraja in zbranimi obvestili so ugotovili, da je neznani storilec v ponedeljek v popoldanskem času vlomil okno, pregledal prostore in odtujil nakit ter prazno prosto stoječo blagajno.

Z dejanjem je lastnika oškodoval za nekaj tisoč evrov.