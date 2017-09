LOGATEC – V torek okrog 15. ure so PU Ljubljana obvestili o vlomu v stanovanjsko hišo v Logatcu.



Z ogledom kraja in zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da je neznanec v dopoldanskem času vlomil skozi balkonska vrata. Iz notranjosti je odtujil nakit in denar. Lastnika je oškodoval za več sto evrov, so sporočili iz PU Ljubljana.