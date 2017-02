Škodo v nesrečah je v glavnem utrpela pločevina

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI – V četrtek ob 15.58 sta na regionalni cesti, ki povezuje Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak, natančneje na Kočkem Vrhu, trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGD Gornja Radgona in JZZPR Maribor, zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in s tehničnim posegom rešili ukleščena človeka iz zmečkane pločevine. Pomagali so tudi reševalcem nujne medicinske pomoči iz Gornje Radgone, da so tri ranjence na kraju dogodka oskrbeli in jih prepeljali v murskosoboško bolnišnico.



Huda prometna nesreča se je istega dne okrog 19. ure zgodila tudi na štajerski avtocesti v okolici Vranskega. Trčilo je kar šest vozil, pet osebnih in tovorno, ranila pa sta se dva udeleženca. Kot so sporočili s celjske policijske uprave, je bil vzrok poledenelo vozišče. Gasilci iz Domžal in z Vranskega so enega od avtomobilov odstranili s ceste, kraj nesreče zavarovali, da v avtomobile ne bi trčil še kdo, nato pa odklopili akumulatorje in počistili cesto. Na delu med Jasovnikom in Ločico je bila avtocesta zaradi odstranjevanja posledic zaprta več kot dve uri. Reševalci so ranjenca oskrbeli kar na kraju nesreče, v bolnišnico jima ni bilo treba. Hujših posledic udeleženci niso utrpeli niti v trčenju dveh avtomobilov na Novomeški cesti v Straži. Ranjen ni bil nihče, sta pa precejšnjo škodo utrpela avtomobila, odpeljati ju je morala vlečna služba. Na uvozu na dolenjsko avtocesto Novo mesto vzhod je v četrtek voznik izgubil nadzor nad avtomobilom in trčil v zaščitno ograjo. Reševalci so ga morali odpeljati v novomeško bolnišnico.



Istega dne ob 13.40 bi skorajda počilo tudi v prestolnici, kaj natanko se je zgodilo, pa so policisti včeraj še ugotavljali in morebitne očividce prosili za pomoč. Na križišču Kajuhove ulice in Litijske ceste je voznik osebnega avtomobila prevozil rdečo luč in izsilil prednost pred avtobusom mestnega potniškega prometa. Voznik avtobusa je, da bi se ognil trčenju, močno zavrl, pri tem pa se je ranila ena od potnic. Možje postave vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o nesreči ali vozniku avtomobila, ki je prevozil rdečo luč, prosijo, da jim podatke sporočijo na interventno številko 113 ali pokličejo na Policijske postajo Ljubljana Moste 01 586 76 00.