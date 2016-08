Škode za pol drugi milijon evrov

NOVO MESTO – Novomeški kriminalisti so v zadnjem obdobju zaključili več zahtevnih kriminalističnih preiskav. Zaradi kaznivega dejanja poslovne goljufije po 228. členu KZ-1 so podali kazensko ovadbo zoper 62-letnega osumljenca iz Novega mesta. Zaradi poslovne goljufije so skladno z zakonom o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja ovadili tudi podjetje iz Novega mesta. Med preiskavo so ugotovili, da je 62-letni osumljenec v letu 2012 pri sklepanju pogodbe preslepil odgovorno osebo oškodovane družbe. Za zavarovanje obveznosti iz naslova nabave blaga je dal obliko zavarovanja, ki jo je že pred tem dal v zavarovanje drugi pravni osebi. Do poplačila obveznosti tako ni prišlo, za oškodovano pravno osebo pa je nastala premoženjska škoda več kot 260.000 evrov.

Škode za 1,3 milijona

Zaradi poslovne goljufije so ovadili tudi 49-letnega osumljenca, odgovorno osebo podjetja iz Novega mesta. Ugotovili so, da je za podjetje pri eni izmed slovenskih bank sklenil kreditne pogodbe za sredstva v višini več kot 1,3 milijona evrov in za zavarovanje obveznosti jamčil z nekim premoženjem. Osumljenec je del premoženja odtujil, del pa dodatno obremenil v korist drugih upravičencev in banko na ta način oškodoval za več kot 1,3 milijona evrov. 56-letnega osumljenca iz Novega mesta so kriminalisti ovadili zaradi kaznivega dejanja oškodovanja upnikov po 227. členu KZ-1. Osumljeni samostojni podjetnik je kot dolžnik vedel, da je postal nezmožen za plačilo in je zaradi oškodovanja upnikov v letu 2014 preusmeril poslovanje in finančne tokove na povezano družbo. Upnike je s tem oškodoval za več kot 76.000 evrov.

Na enak način so upnike oškodovali tudi trije osumljenci iz Novega mesta. Kot odgovorne osebe podjetja so vedeli, da je družba kot dolžnik postala nezmožna za plačilo. Zaradi oškodovanja upnikov so finančne tokove družbe preusmerili na povezano družbo, kjer so denarna sredstva tudi dvigovali. Upnike so oškodovali za več kot 600.000 evrov. Osumljence so ovadili tudi zaradi pranja denarja po 245. členu KZ-1.

Sebi izplačal več kot 374.000 evrov

Zaradi lažnega stečaja po 226. členu KZ-1 so ovadili 52-letnega osumljenca, ki je kot direktor družbe poslabšal premoženjski položaj družbe in povzročil njen stečaj. V letih 2009 do 2014 je sklenil posojilne pogodbe s svojim podjetjem in s sabo in si izplačal več kot 374.000 evrov. Nekaj malega je vrnil, a je družbo kljub temu oškodoval za več kot 365.000 evrov.