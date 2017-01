Škode za okrog 40.000 evrov

ARCLIN, ŠKOFJA VAS – Kot smo včeraj že poročali, je v nedeljo nekaj po 13. uri zagorel večji poslovno-stanovanjski objekt v Arclinu, tik ob glavni cesti med Celjem in Vojnikom. Gasilci štirih bližnjih gasilskih društev so ogenj, ki je v celoti uničil zgornji del objekta, pogasili v večernih urah. »Zaradi požara nihče ni bil ogrožen niti poškodovan, je pa nastala večja materialna škoda, ki jo ocenjujemo na okoli 40.000 evrov,« je Peter Pungartnik, tiskovni predstavnik Policijske uprave Celje, včeraj zapisal v policijsko poročilo. Čeprav so kriminalisti včeraj še vedno opravljali ogled in ugotavljali, kaj naj bi bil vzrok za požar, uradno tega še niso razkrili. A tuja krivda je zagotovo izključena. Zagorela naj bi lesena lopa tik ob poslovno-stanovanjskem objektu, kjer so v spodnjem delu poslovni prostori podjetja Fegy – mobilna tehnologija ter še nekateri drugi, v zgornjem delu hiše pa naj bi imel lastnik podjetja Andrej Feguš urejene bivalne prostore. Ogenj se je iz lesene lope razširil na ostrešje objekta, ki so ga gasili prostovoljni gasilci iz Vojnika, Škofje vasi, z Ljubečne in Ostrožnega. Kot je po končani intervenciji povedal Gorazd Sentočnik, poveljnik PGD Škofja vas, so imeli pri gašenju kar nekaj težav, pri intervenciji pa je sodelovalo 41 gasilcev s trinajstimi vozili. »Kar nekaj nam je uspelo obvarovati, a ostrešje je seveda zgorelo, prav tako je bil precej poškodovan mansardni del objekta,« je povedal Sentočnik in dodal, da se je zanje leto začelo dokaj pestro, medtem ko je bilo minulo eno mirnejših.



Sentočnik je povedal še, da so vojniški gasilci v Arclinu vso noč ostali na požarni straži.