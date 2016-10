Škode je za približno 3000 evrov

LJUBLJANA – V petek okrog 12.45 so PU Ljubljana obvestili o vlomu v stanovanje na območju Bežigrada, kamor je neznani storilec od ponedeljka vlomil skozi balkonsko okno in iz notranjosti odtujil prenosni računalnik in nakit.

Lastnik je oškodovan za približno 3000 evrov, so sporočili iz PU Ljubljana.