Škoda zaradi požara je precejšnja

ŠEMPETER PRI GORICI – V četrtek ob 6.51 so bili policisti OKC PU Nova Gorica obveščeni o požaru v eni od gospodarskih družb v Šempetru pri Gorici. Po prvih ugotovitvah je ogenj zajel stroj, voziček s furnirjem, cisterno z lepilom in viličarja. Zaradi požara je nastalo za približno 10.000 evrov materialne škode. Požar je zgodaj zjutraj pogasil prijavitelj in poklical pristojne službe. Policija vzrok požara še preiskuje.

Po zaključku preiskave bodo policisti o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.