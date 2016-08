Skočila pred avto, ni ji bilo pomoči

DOLNJA BITNJA – V soboto ob 3.57 je na magistralni cesti v bližini naselja Dolnja Bitnja, občina Ilirska Bistrica, voznik z osebnim vozilom trčil v srno.

Posredovali so gasilci PGD Ilirska Bistrica, ki so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, nudili pomoč udeleženim v prometni nesreči, odmaknili poginulo žival z vozišča ter ga očistili.

Nastala je materialna škoda, je poročala uprava za zaščito in reševanje.