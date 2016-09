Skočil z višine enega kilometra, njegovo življenje na nitki

MOŠKANJCI – V nedeljo okoli 16.30 je pet športnih padalcev v razmiku štirih sekund skočilo iz letala na višini tisoč metrov nad Moškanjci.

Vsi skoki so potekali brez posebnosti v smeri letališča Moškanjci. Na višini med 500 in 400 metri sta se nenadoma, iz neznanega vzroka, s padali zapletla padalca, stara 49 in 31 let. Od tam sta skupaj počasi padala in pri tem nekoliko rotirala v spirali. Ko sta priletela na višino približno 30 metrov, ju je začelo močneje rotirati, začela sta pridobivati vertikalno hitrost padanja, tako da sta s te višine tako rekoč v prostem padu padla na travnato letališko stezo letališča v Moškanjcih. Rezervnih padal nista uporabila.

Ob padcu sta oba utrpela telesne poškodbe. Po prvih podatkih mlajši lahko, starejši padalec pa hudo. Oba so z reševalnim vozilom prepeljali v ptujsko bolnišnico, hudo telesno poškodovanega pa od tam še v UKC Maribor, kjer se zdravniki za njegovo življenje še borijo, so sporočili iz PU Maribor.

Policisti skupaj s pristojnimi službami še vedno preiskujejo nesrečo.