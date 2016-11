Skočil skozi okno in si rešil življenje

RIBNICA – »Česa takega ne pomnim, čeprav se rdečemu petelinu zoperstavljam več kot 40 let. Šele zdaj se nam je gasilcem posvetilo, kakšno nalogo nam je naložil, ko smo se le nekaj ur po prazniku vseh svetih lotili klestenja ognjenih zubljev,« je ob brnenju večje cisterne, ki je na vso moč po daljšem cevovodu poganjala vodo proti žarišču požara, proti daleč naokrog (pri)znanima Miheličevi in Pirkarjevi gostilni na Škrabčevem trgu, razlagal izkušeni gasilski lisjak Matjaž Virant, tajnik Prostovoljnega gasilskega društva Ribnica.

Kmalu po tem, ko je odbila ura strahov, je može, ki so vselej v službi ljudstva, klic na številko 112 nujno napotil v središče dežele suhe robe, kjer je ogenj na strehi vrstnih hiš kazal svojo moč. Tudi zvonovi z župnijske cerkve sv. Štefana so ostali gluhi; tuljenje siren in zmeda sosedov sta se v meglici vode in gorečega prahu razblinila v mrzli noči. »Ob 0.55 je na Škrabčevem trgu v Ribnici zagorelo ostrešje na eni izmed vrstnih hiš. V spodnjem delu je gostinski lokal, zgoraj pa stanovanjski prostori. Požar je uničil ostrešje in zadimil vso hišo, ogenj je poškodoval še ostrešje sosednje hiše,« je poročilo, ki so ga spisali v PGD Ribnica.

