Skočil po otroke in skoraj ostal brez denarnice

LJUBLJANA – V torek okoli 7.30 so bili policisti obveščeni o drzni tatvini na območju Viča. Ugotovili so, da je imel stanovalec parkirano prižgano vozilo pred hišo, ko je za trenutek skočil vanjo po otroke. V tem času je tat iz vozila ukradel jakno, v kateri sta bila denarnica in mobitel. To je opazil oškodovanec in predmete lopovu vzel, ta pa je nato pobegnil.

Pri pregledu okolice so policisti 54-letnega tatu našli. Po vseh zbranih obvestilih bo zoper njega podana kazenska ovadba, poroča PU Ljubljana.