Škobernetu skoraj štiri leta ječe

MARIBOR – Sojenja nekdanjemu direktorju in lastniku zdaj že propadlega Cestnega podjetja Maribor (CPM) Janezu Škobernetu je končno konec. Mariborsko sodišče ga je oprostilo očitkov davčne zatajitve, a ga zaradi dveh zlorab položaja obsodilo na tri leta in deset mesecev zapora. Škoberne se je na zatožni klopi znašel zaradi očitka zlorabe položaja in davčne utaje, kar naj bi bil storil s plačilom fiktivnih računov v skupni višini 620.000 evrov. Poleg njega sta na zatožni klopi sedela še Peter Gabor in Robert Kladnik, prvi v vlogi direktorja podjetja Diroma, drugi kot direktor družbe Ekos Celje. Obtožena sta bila, da sta Škobernetu pomagala pri zlorabi položaja. Gaborja je sodišče obsodilo na osem mesecev zapora, Kladnika pa na pogojno kazen enega leta s preizkusno dobo štirih let.

V preteklosti je Škoberne kot direktor CPM pri gradnji pomurske avtoceste sklenil podizvajalsko pogodbo s podjetjem Diroma, s katero se je to obvezalo za delo v viaduktu Kupetinci. CPM je Diromi plačal račun za 170.000 evrov, a je tožilstvo prepričano, da je bil račun fiktiven, saj da je bila družba slamnato podjetje, brez zaposlenih, del na viaduktu pa niso opravili. Sporni račun za 170.000 evrov ni bil edini očitek v obtožnici. Predmet obtožbe je še en fiktivni račun v višini 450.000 evrov. Tega naj bi bil CPM za nekatera dela pri gradnji Mercator centra Pobrežje v Mariboru plačal še eni slamnati družbi, podjetju Ekos, s katerim je bil povezan Kladnik, zaposlenih pa prav tako ni imelo.