Skladišče tarča vlomilcev

VSE TO SO ODNESLI

KOZINA – Na Kozini so v ponedeljek neznanci vlomili v skladišče in ukradli več artiklov za gostinstvo (žlice, nože, več kosov črne in inoks kuhinjske posode, prenosni električni kompresor za šankomat, 40 nadprtov iz damasta, 90 kosov drugih prtov, žar ploščo, dva plinska gorilnika z ventili ) ter namizni računalnik, 15 senčnikov in mini glasbeni stolp z zvočniki neznane znamke.

Lastnik je oškodovan za 3000 evrov, so sporočili iz PU Koper.