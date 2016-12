Skakalec v komi, šofer v šoku

PLANICA – Skopo sporočilo gorenjskih policistov je v ponedeljek povedalo, da se je v dolini pod Poncami zgodila huda prometna nesreča, huje se je poškodoval pešec: »Med vožnjo proti nordijskemu centru je vanj trčil voznik avtomobila, ki je imel zaledenela stekla. Policisti proti vozniku vodijo postopek.« Šele po petih dneh pa se je razvedelo, da je hudo poškodovani pešec član slovenske B-skakalne reprezentance Ernest Prišlič, 23-letni član SSK Zagorje. »Na sporedu smo imeli običajni trening. Pripravljamo se za prve preizkuse letošnjega celinskega pokala, ki se bo konec tedna začel s tekmami v norveškem Vikersundu. Odšli smo na ogrevanje pred pripravo na skoke za trening, kar je običajna praksa. Bil sem nekaj oddaljen od mesta, kjer se je zgodila nesreča, videl je nisem,« nam je povedal Matjaž Pungertar, prav tako član B-reprezentance, ki prihaja iz skakalnega kluba iz Mengša. »Ernest je dobil res hude poškodbe in vse nas je dogodek močno pretresel. Prav vsi, od trenerjev, nas skakalcev in zagotovo tudi športnih konkurentov in navijačev, mu želimo vse najboljše. Z njim smo v mislih in upam, da se bo pobral po nesreči in se bo vrnil med nas. S svojo energijo in pristopom do športa je nenadomestljiv.« Njegov trener Aleš Selak je dodal: »Ne dvomimo, da se bo Ernest vrnil v skakalni šport. Res. Ernest je borec!«

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«