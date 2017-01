Šišenski policisti prijeli osumljenca

LJUBLJANA – V preteklem tednu so šišenski policisti izsledili in prijeli 33-letnika iz Ljubljane, ki je od začetka lanskega decembra do začetka januarja izvrševal tatvine različnih artiklov (orodje, platišča za vozila, pnevmatike ipd.) iz skladišč in poslovnih prostorov na škodo različnih podjetij po Ljubljani. Skupno je podjetja oškodoval za dobrih 5400 evrov.

26. januarja so policisti moškega privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ta pa mu je odredil pripor. Policisti ga sumijo še več istovrstnih dejanj, zato nadaljujejo zbiranje obvestil, so sporočili iz PU Ljubljana.