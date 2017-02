Širil se je vonj po plinu

LJUBLJANA – V soboto proti večeru se je iz plinohrama na Podutiški cesti po poročanju uprave za zaščito in reševanje širil vonj po plinu.

Gasilci GB Ljubljana so skupaj z dežurnim delavcem energetike pregledali objekt in ugotovili, da je prišlo do izpusta dodatka k plinu.

Nevarnosti za okolje in prebivalstvo ni bilo.