Sinu Bogdanu ne prižiga sveč, prepričan je, da je še živ

Mama Katica, brat Srečko, sestra Vanja, nečakinja Tesa in oče Milan so leta 2014 na parkirišču, kjer je stal Bogdanov avtomobil, postavili znamenje. Foto: Dejan Javornik

KOBARID – V ponedeljek bo od skrivnostnega izginotja Bogdana Bradaškje minilo že šest let. »Kam je šel? Je še živ? Je šel morda res v tujino?« To so vprašanja, ki si jih njegovi svojci zastavljajo že vsa ta leta, in kot kaže, še ne bodo kmalu nič bližje odločilnim odgovorom. »Glede vašega vprašanja vam sporočamo, da imenovanega še vedno vodimo kot pogrešanega. Novih ugotovitev, ki bi pripomogle k njegovi izsleditvi, nismo pridobili,« nam je odgovoril vodja sektorja kriminalistične policije na PU Nova Gorica Marino Pangos.

Družina medtem poskuša živeti naprej, a, kot pravi Bogdanov oče Milan, zelo težko. Še vedno je najhujša negotovost, ko ne veš, ali je še živ ali ne. Še huje je, ker so okoliščine njegovega izginotja zelo nenavadne, kot da je bilo vse načrtovano. Že ko smo se pred dvema letoma pogovarjali z Milanom, nam je razlagal, da bi Bogdan lahko odšel v tujsko legijo. Zaradi tega bi si moral spremeniti identiteto in pretrgati stike z vsemi, ki ga poznajo. Njihovo teorijo so jim potrdili tudi jasnovidci, ki so imeli videnje, da je prisedel v bel terenski avto.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.