Sinja Gorica preživela pekel

SINJA GORICA – V ponedeljek zvečer je bil zrak okoli Vrhnike drugačen kot po navadi. Sprva ga je zapolnil visok oblak umazanega temačnega dima, ki se je širil od Sinje Gorice. Zatem so ušesa začele parati sirene raznih intervencijskih vozil, njihov cilj pa je bil sinjegoriško podjetje Kemis, ki se ukvarja z zbiranjem nevarnih snovi, pretežno odpadkov. A na domačiji Dolničarjev, ki jih od Kemisa loči le travnik, je bilo vse mirno, pravi Mira Dolničar: »Delala sem gor v hiši in nisem porajtala, slišala pa sem paniko pri enem tukajšnjem psu, bil je nemiren.« Takrat je pogledala pred hišo, videla avtomobile in ljudi: »Nato pa slišim nekaj o dimu in takrat sem začutila, da je res nekaj v zraku.«



Pozneje je slišala obilo siren pa tudi eksplozij: »Kar počilo je, plamen je šel visoko in strah nas je bilo. Občutek smo imeli, da bi lahko plamen šel do naše hiše.« Dolničarjeve so pozneje poskušali evakuirati, a so ostali na lastno odgovornost – sprostili pa so svoj dovoz: »Tam ob ograji so drevesa, in začela so goreti.« Marko Dolničar ima v pritličju hiše obrt, noč je bila kratka in polna temnih scenarijev, ki se niso odvili do konca: »Televizijo sem imel vso noč direktno tukaj,« pokaže proti tovarni Kemis, kjer je zagorelo sredi skladiščnega poslovno-predelovalnega centra za nevarne odpadke – hranijo pa jih 1500 ton! Iz Kemisa se je še v torek sredi dopoldneva visoko v zrak vil dim. Ob našem obisku se marsikdo izmed 11 sokrajanov, ki so jih evakuirali, še ni vrnil domov.

