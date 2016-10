Sindikalisti vsevprek kradli članarino?

KRANJ – V Stražišču pri Kranju, kjer stoji velik gumarski kompleks, so v predelu, ki ga ima v lasti nemška multinacionalka Continental, čedalje glasnejše špekulacije, da izginja sindikalni denar. Preden se je podjetje podalo pod blagovno znamko Contitech, se je imenovalo Veyance Technologies Europe (VTE), in tako se je imenoval tudi njihov sindikat, ki je bil del Konfederacije novih sindikatov Slovenije (KNSS). Predsednik sindikata (sindikat VTE), Jeseničan Elvis Vukalić, se je po besedah zaposlenih v podjetju znašel v kriminalistični preiskavi. Policijska uprava Kranj nam tega ni ne potrdila ne zanikala. Na naša vprašanja niso odgovorili niti s tožilstva, menda zaradi varovanja osebnih podatkov, nam je pa odgovoril Vukalić osebno, na katerega smo prav tako naslovili vprašanja v zvezi z domnevnim izginotjem več kot 21.000 evrov sindikalnega denarja.

Kot trdijo v anonimki domnevno zaposleni v podjetju, je bila sindikalna članarina od leta 2013 usmerjena na osebne račune nekaterih članov sindikata VTE, in sicer kot oblika tako imenovane solidarnostne pomoči: »Vendar obstajajo dejstva, da so bili zneski v gotovini povrnjeni odredbodajalcu transferjev Vukaliću. Vsi prejemniki solidarnostne pomoči so v podjetju izmenovodje oziroma na vodilnih položajih in neposredno podrejeni Vukaliću.« Neuradno smo še izvedeli, da je bila o sumu in izvedenem kriminalnem dejanju obveščena direktorica družbe Bojana Novak Hladnik. V anonimki so navedli tudi podatke o osebnih povezavah prej omenjenih. Zapisali so: »Ena drugih tesnih oblik sodelovanja med direktorico družbe in predsednikom sindikata Vukalićem je tudi ta, da se v podjetju lahko zaposliš le preko referenc Vukalića, ki od novozaposlenih pogojuje in zahteva članstvo v sindikatu in s tem tudi provizijo.« Pred tednom dni se je po besedah zaposlenih v primer vključil tudi Inšpektorat za delo Kranj, od koder so nam posredovali naslednje sporočilo: »Inšpektorat RS za delo (IRSD) je seznanjen z nekaterimi domnevnimi nepravilnostmi pri delodajalcu Veyance Technologies Europe, d. o. o., vendar ne glede domnevne zlorabe sindikalnih članarin oziroma suma storitve tovrstnega kaznivega dejanja.«

