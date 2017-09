Sin pred policisti grozil materi, da jo bo ubil

ČRNOMELJ – V ponedeljek popoldne so črnomeljski policisti odhiteli na pomoč ženski in moškemu, ki ju je pretepal 44-letni sin. Tudi po prihodu policistov se nasilnež ni pomiril, vpil je na mater in ji grozil, da jo bo ubil, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Policisti so zbrali obvestila in ugotovili, da je pretepel starša in očeta poškodoval po roki. Že dalj časa je izvajal psihično in fizično nasilje nad njima. Pogosto ju je žalil, podil iz stanovanja in ju pretepal.

Sinu so izrekli prepoved približevanja, o ukrepu pa obvestili pristojne institucije in preiskovalno sodnico, ki bo presodila o podaljšanju ukrepa. Zoper njega bodo podali kazensko ovadbo zaradi nasilja v družini.