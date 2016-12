Simonu je vse zgorelo

Preiskovalci so bili nadvse pozorni. Foto: Boštjan Fon

Prijatelji so mu pomagali iznesti še tisto nekaj bornega, kar je ostalo po ognjeni stihiji. Foto: Boštjan Fon

Mati in oče sta sinu ponudila začasno streho nad glavo. Foto: Boštjan Fon

Mojca in Simon sta se prepirala ob pogorišču. Foto: Boštjan Fon

JESENICE – Preiskovalci so v nedeljskem hladu brskali po ožganih predmetih v notranjosti dvostanovanjskega objekta v Dobravski ulici na Slovenskem Javorniku. Nekaj stvari so že odnesli na plan, prav nasproti rojstne hiše pisatelja Zdravka Slamnika, bolj znanega pod psevdonimom Pavle Zidar, ki je med drugim spisal znano mladinsko povest Kukavičji Mihec. Zagorelo je v stanovanju, v katerem sta še nedavno živela skupaj Mojca Merzel in njen partner Simon Grumerec. Pred hišo na vzhodnem delu železarskih Jesenic smo najprej srečali le njega.

